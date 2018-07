नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ पहले तीन टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। आर. अश्विन और रवींद्र जडेजा टीम में बने हुए हैं। तीसरे वनडे में चोटिल होने के कारण भुवनेश्वर कुमार को जगह नहीं मिली है। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिस्ट जारी की है।

भुवनेश्वर कुमार को भी टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। बीसीसीआई ने एक और ट्वीट कर कहा कि भुवी कि लोअर बैक में चोट की वजह से उन्हें इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि बीसीसीआई उनकी चोट पर नज़र रखेगी और अगर वो फिट हो गए तो उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाएगा।

रिषभ पंत को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वहीं रोहित शर्मा टेस्ट टीम में जगह बनाने में असफल रहे।

टेस्ट सीरीज का शेड्‍यूल :

पहला टेस्ट : 1 अगस्त से 5 अगस्त , बर्मिंघम

दूसरा टेस्ट : 09 अगस्त से 13 अगस्त, लार्ड्स

तीसरा टेस्ट : 18 अगस्त से 22 अगस्त, नॉटिंघम

चौथा टेस्ट : 30 अगस्त से 03 सितंबर, साउथैंप्टन

टीम : विराट कोहली, शिखर धवन, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, करुण नायर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, आर. अश्विन, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा, मो. शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर।

TEAM NEWS: #TeamIndia for the first three Tests against England announced #ENGvIND. Bhuvneshwar Kumar aggravated a lower back condition in the 3rd ODI. His condition is being assessed & a call on his inclusion in the Test squad will be made soon. pic.twitter.com/lhlF65VRUP— BCCI (@BCCI) 18 July 2018