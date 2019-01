सिडनी। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 'कॉफी विथ करण' में महिलाओं से घृणा करने वाले, रंगभेदी और अश्लील कमेंट्स करने के लिए माफी मांगी हैं।

हार्दिक ने ट्वीट के जरिए माफी मांगते हुए कहा कि वे शो में भावनाओं में बहक गए थे और उनका किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। पांड्या ने ट्विटर पर लिखा, कॉफी विथ करण में अपने कमेंट्स के लिए मैं सभी से माफी मांगता हूं। जिस किसी की भी भावनाएं आहत हुई, मैं उन सभी से माफी मांगता हूं। मैं शो के चरित्र को देखते हुए कुछ ज्यादा ही बहक गया था। मेरा किसी को अपमानित करना या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

पांड्या और केएल राहुल करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विथ करण' में पहुंचे थे, जहां उनके विवादास्पद कमेंट्स को लेकर हार्दिक ट्रोल हो रहे थे। उन्होंने इस शो में लड़कियों को लेकर कई विवादास्पद, महिला विरोधी और रंगभेदी कमेंट्स किए थे। पांड्या ने इस शो में कहा था कि लड़कियों से बातचीत के बजाए उन्हें देखने पर उनका ज्यादा ध्यान होता है। महिलाओं की चाल पर उनकी नजर होती है। उन्होंने इस शो में वर्जिनिटी को लेकर भी बात की।

A thread on all the creepy, misogynist, racist, and problematic things Hardik Pandya said on Koffee With Karan:







1) KJo: Why don't you ask women's names at nightclubs?







HP: I like to watch and observe how they move. I'm little from the Black side so I need to see how they move.

— Sreeparna Mazumder (@Sreeep) January 6, 2019