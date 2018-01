असल टेस्ट से पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऐसे किया बल्लेबाजों को टेस्ट

मल्टीमीडिया डेस्क। पांच जनवरी को केपटाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। प्रैक्टिस मैच नहीं होने की वजह से टीम इंडिया नेट्स पर जमकर पसीना बहा रही है।

खासतौर पर भारतीय तेज गेंदबाज असल इम्तिहान से पहले नेट्स पर अपनी गेंदबाजी को जांच रहे हैं, ताकि मददगार पिच पर अपनी रफ्तार से अफ्रीकी बल्लेबाजों को चौंका सके। नजरें जसप्रीत बुमराह पर हैं। बुमराह को सीरीज के

पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है। इसे देखते हुए बुमराह नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं।

बीसीसीआई ने भारतीय गेंदबाजों की प्रैक्टिस का एक वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया है। जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव के अलावा आवेश खान गेंदबाजी कर रहे हैं।

पहले टेस्ट में बुमराह का खेलना तय माना जा रहा है, वहीं उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार में से किसी एक को जगह मिल सकती है। वहीं स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का खेलना भी तय माना जा रहा है।

Bowlers vs Batsmen. What a contest it turned out to be here this afternoon at Cape Town. @MdShami11 @Jaspritbumrah93 @hardikpandya7 Avesh Khan and Ankit Rajpoot snaring pace! What a sight! #TeamIndia pic.twitter.com/cE4GWt3skr

— BCCI (@BCCI) 31 December 2017