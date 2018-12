Ind vs Aus: मयंक का अपमान करने पर फैंस ने की ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर की खिंचाई

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले मयंक अग्रवाल ने शानदार पारी खेलते हुए अर्धशतक जमाया। मयंक ने 76 रन की बेहतरीन पारी खेलते हुए भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन अग्रवाल की ये पारी ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर को रास नहीं आई। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कैरी ओ कीफ ने न सिर्फ मयंक का अपमान किया बल्कि उन्होंने भारत के घरेलू क्रिकेट के सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए।

कैरी ने ऐसे किया मयंक का अपमान

ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कैरी ओ कीफ मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन इस मैच में डेब्यू करने वाले मयंक अग्रवाल को लेकर बातचीत कर रहे थे। फॉक्स स्पोर्ट्स पर उनके साथ उस समय शेन वॉर्न और मार्क होवार्ड भी थे। फैंस के मुताबिक इस चर्चा के दौरान ओ कीफ ने भारत के घरेलू फर्स्ट क्लास सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। फैंस के मुताबिक ओ कीफ ने कहा कि मयंक अग्रवाल ने घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो 300 रन की पारी खेली थी वो 'कैंटीन कर्मचारियों या वेटरों के खिलाफ खेली थी।'

ऐसा है मयंक का घरेलू रिकॉर्ड

मयंक अग्रवाल का घरेलू रिकॉर्ड बेहद ही शानदार रहा है। मयंक ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 2013 में झारखंड के खिलाफ किया था और तब से लेकर अब तक उन्होंने 46 फर्स्ट क्लास और 75 लिस्ट ए मैच में कर्नाटक के लिए लगभग 50 की औसत से रन बनाए हैं। नवंबर 2017 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ा था। मयंक ने कर्नाटक के लिए खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ नाबाद 304 रन की पारी खेली थी।

वैसे कीफ ने बाद में अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली।

फैंस को पसंद नहीं आया ये कमेंट

क्रिकेट फैंस को ऑस्ट्रेलियन कॉमेंटेटर की ये बात पसंद नही आई और उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के जवाब दिए-

Ohhh really?? Ignorance isn’t always bliss. https://t.co/lX7gP3OKQY — Aakash Chopra (@cricketaakash) December 26, 2018



It might just be me, but it's pretty uncool to ridicule the FC comp of another country while using dubious stereotypes for a cheap laugh... — Melinda Farrell (@melindafarrell) December 26, 2018

Kerry O'Keefe how dare you make a racist comment by saying "Agarwal scored 300 against waiters" .. Sandpaper guys STFU! #AUSvIND — Vijayendra Kosigi (@kosigi_vijay11) December 26, 2018

Kerry o'keefe, Lord snooty!! Sounds like still living in colonial era #BoxingDayTest #INDvsAUS — Dilipsinh Abda (@dilipsinhabda) December 26, 2018

Pretty sure this will be the last commentary stint for O'Keefe. Racism will not go unnoticed by officials. #AUSvIND — Manya (@CSKian716) December 26, 2018