मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के खिलाफ शाब्दिक जंग छेड़ रखी है। टिम पेन के साथ हुई बहसबाजी के बाद जॉनसन ने विराट के व्यवहार को अपमानजनक बताया था। उन्होंने विराट पर अब अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि अजिंक्य रहाणे महान कप्तान होंगे।

विराट और जॉनसन के बीच शाब्दिक जंग का मामला नया नहीं है। जॉनसन ने पर्थ टेस्ट की समाप्ति के बाद विराट के व्यवहार को मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक बताया था। उनका मानना था कि टेस्ट की समाप्ति के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने विराट से हाथ मिलाया तो उस वक्त विराट उनकी तरफ देख नहीं रहे थे।

उन्होंने बमुश्किल पेन की तरफ देखा था। जॉनसन का कहना था कि मैच के बाद कप्तानों को एक-दूसरे से हाथ मिलाकर यह कहना चाहिए था कि यह शानदार मैच रहा।

जॉनसन ने इसके बाद ट्विटर पर लिखा कि रहाणे की बॉडी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है और वे आक्रामक भी हैं और युवाओं के लिए सही आदर्श रहेंगे। रहाणे महान कप्तान होंगे क्योंकि उनका टेम्परामेंट कप्तानी के लिए सही है।

रहाणे ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में भारतीय टीम की कमान संभाली थी और टीम इंडिया ने यह मैच जीता भी था। जॉनसन ने पहले भी ट्वीट किया था कि रहाणे को भारतीय टीम का कप्तान बनाए रखना चाहिए।

U r doing it again, in the last ausie tour of India u said " rahane is better



than Kohli in captaining d team",,please stop dis for our Indian fans sake..

— Anupoju Sai Chandra (@chandu_131097) December 22, 2018