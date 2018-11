Ind vs Aus: कोहली के इस खास खिलाड़ी पर फैंस नाराज, कर रहे ऐसे-ऐसे कमेंट्स

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया 6 दिसंबर को पहला टेस्ट खेलेगी। इससे पहले प्रैक्टिस मैच के जरिए टीम इंडिया अपनी तैयारियों को जांच रही है। सिडनी में भारत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के बीच खेले जा रहे अभ्यास मैच में टीम इंडिया की पहली पारी 358 रन पर समाप्त हो गई। इस मैच की पहली पारी में लोकेश राहुल सिर्फ तीन रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल के इस फ्लॉप शो के बाद भारतीय फैंस ने उन्हें टीम इंडिया से बाहर तक की बात कह डाली।

कुछ ऐसे आउट हुए राहुल

इस अभ्यास मैच का पहला दिन बारिश की वजह से धुल गया था। दूसरे दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। टीम इंडिया की तरफ से पृथ्वी शॉ और लोकेश राहुल ओपनिंग करने उतरे। भारत को 16 रनों पर ही पहला झटका लग गया। राहुल महज तीन रन बनाकर जैकसन कोलमैन की गेंद पर ब्रायन्ट को कैच थमा बैठे।

End of Day's play. CAXI 24/0 in reply to #TeamIndia's 358/9. Join us tomorrow for more from the tour game #CAXIvIND pic.twitter.com/0FonGxYvRM — BCCI (@BCCI) 29 November 2018

राहुल को लेकर इसलिए है नाराजगी

अभ्यास मैच में राहुल तीन रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले खेली गई टी-20 सीरीज़ के दौरान भी उनका बल्ला खामोश ही रहा था। राहुल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज़ के तीनों मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम ने बल्लेबाज़ी नहीं की थी। पहले टी-20 मैच में वो 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जबकि तीसरे मैच में वो 14 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे थे।

आखिरी छह टी-20 मैचों में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 26 रन ही रहा है। राहुल का बल्ला रन नहीं उगल रहा है। ऐसे में फैंस उनके खेल से निराश हैं। इसी वजह से अब वो अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं।

किसी ने लिखा कि वो टीम में जगह मिलने के लायक नहीं हैं, तो किसी ने लिखा कि राहुल की जगह मुरली विजय से पारी का आगाज कराना चाहिए। आप ही देखिए कि गुस्साए फैंस ने राहुल के लिए कैसी-कैसी बातें लिखीं-

Apart from @klrahul11 rest of the top and middle order batsmen all made runs in today's practice match. #Klrahul's woeful form continued..! Does he really deserve a chance instead of @mvj888 in #Adelaide test..?🏏🇮🇳 @vikrantgupta73 @sports_tak #CAXIvIND #teamindia #Cricket — Pratik Modi (@prkmodi) 29 November 2018

Why should pick @klrahul11... He is not a cricketer... 😡😡 please @BCCI @klrahul11 should be dropped... 🤔🤔🤔.?? — Meet Soni23 (@meets023) 28 November 2018