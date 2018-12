एडिलेड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। लेकिन मैच से पहले रोहित शर्मा और आर अश्विन रिपोर्टर की भूमिका निभाते नजर। ये दोनों खिलाड़ी एडिलेड ओवल स्टेडियम के बाहर फैंस के बीच पहुंचे और क्रिकेट और भारत-ऑस्ट्रेलिय टेस्ट सीरीज पर फैंस का इंटरव्यू लिया। इस बातचीत का वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर जारी किया।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड मैच के साथ ही टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों पर खासा दबाव भी है। लेकिन खिलाड़ी खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहित शर्मा और आर. अश्विन ने खास पहल की। ये दोनों खिलाड़ी एडिलेड ओवल स्टेडियम के बाहर क्रिकेट फैंस के बीच पहुंचे और उनसे बात की। टीम इंडिया के इन दो सितारा खिलाड़ियों को अपने बीच पाकर फैंस भी काफी खुश नजर आए। रोहित ने बेहद सधे हुए अंदाज में फैंस से बात की। इस दौरान वे एक मंजे हुए टीवी रिपोर्टर नजर आए। क्रिकेट और भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज को लेकर उन्होंने फैंस से सवाल किए तो फैंस ने भी टीम इंडिया को सीरीज में प्रबल दावेदार बताया। फैंस ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया और वे इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने से नहीं चूके। बीसीसीआई ने रोहित और अश्विन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

