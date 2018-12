मेलबर्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन की स्लेजिंग जारी है। पर्थ टेस्ट में वे भारतीय कप्तान विराट कोहली से उलझे थे, इस बार मेलबर्न टेस्ट में उनकी और एरोन फिंच की बातचीत माइक्रोफोन में कैद हुई जिसमें वे रोहित शर्मा को निशाना बनाने की कोशिश करते दिखे। वैसे फैंस को इच बातचीत में बहुत मजा आया और उन्होंने मिक्स्ड कमेंट्स किए।

रोहित जब क्रीज पर थे तब शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे फिंच के साथ विकेटकीपर पेन की बातचीच चल रही थी। आईपीएल में किस टीम का समर्थन करेंगे यह पूछने पर पेन ने कहा, इस बार राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में से किसी एक को सपोर्ट करूंगा। यदि रोहित छक्का लगाएंगे तो मैं मुंबई को सपोर्ट करूंगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा बीच-बीच में मुस्कुराते रहे।

Absolutely engrossing period of play, Rohit Sharma focussing hard as Nathan Lyon tries to weave a web around him n Tim Paine chirping away from behind. great watching. Who says Test cricket is dead. has been d most tlkd abt series than any IPL r ODI game #AUSvIND #BoxingDayTest

— Sanjjeev (@Sanjjeev) December 27, 2018