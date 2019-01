नई दिल्ली। टीम इंडिया को गुरुवार को हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया इस मैच में 92 रनों पर ढ़ेर हुई और उसे गेंद शेष रहते सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस खराब प्रदर्शन पर भारतीय टीम की आलोचना की लेकिन उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि उनका दांव उल्टा पड़ेगा और फैंस उनकी ही खिंचाई कर देंगे।

92 all out India ... Can’t believe any team would get bowled out for under a 100 these days !!!!!!

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट कर लिखा, '92 ऑल आउट भारत... यकीन नहीं होता कि कोई भी टीम इन दिनों 100 से कम में आउट हो गई। !!!!!!'

A depleted Indian side without Kohli & Dhoni got all out for 91 vs 3rd Ranked team NZ







A full strength England team got all out for 77 vs 8th Ranked West Indies. :)))))







LoL... Really Unbelievable :)

— Umesh Kesavan (@magicumesh) January 31, 2019