वेलिंगटन। भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को पांचवें और अंतिम वनडे में 35 रनों से हराया। इसी के साथ भारत ने न्यूजीलैंड में पहली बार कोई सीरीज 4-1 से जीती। इसके बाद टीम ने जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया, इस दौरान खिलाड़ियों ने एक फिल्म का डायलॉग भी दोहराया जो इस समय खूब चर्चा में है।

सीरीज जीत के बाद जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन चल रहा था और उसी दौरान एक खिलाड़ी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित विक्की कौशल की फिल्म 'उरी' का डायलॉग 'हाउज द जोश' बोला।

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें केदार जाधव जोशिले अंदाज में हाउज द जोश का नारा लगा रहे हैं और टीम के अन्य खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य हाई सर कहते दिख रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Looks like the "JOSH" in the squad is "HIGH SIR" 🗣️ 📢

बीसीसीआई ने इस वीडियो को पोस्ट करते लिखा कि टीम में जोश हाई लग रहा है। इस वीडियो में बीसीसीआई ने विक्की कौशल को भी टैग किया। इसके बाद विक्की कौशल ने भी उस वीडियो को अपने अकाउंट से पोस्ट किया और लिखा कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा से देश के जोश को काफी ऊपर रखती है और हमें गर्व की अनुभूति कराती है। इस शानदार जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई।

Our Indian cricket team always gets the JOSH of the nation super high and makes us all proud! Congratulations on the amazing win! INDIAAA INDIA!!! 👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/eAWsr1AiPM

MUST WATCH: Meet the bunch that support #TeamIndia everywhere they go. Say Hello to The Bharat Army - by @RajalArora

P.S. Let us know how you find Bharat Army's original "Chahal TV soundtrack" 🎼🎙️😎 - @yuzi_chahal 🕺🕺

Full Video here ▶️▶️ https://t.co/qbFQXa3Xuv pic.twitter.com/f8Xvl5m4tV

— BCCI (@BCCI) February 4, 2019