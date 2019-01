नई दिल्ली, नैपियर। दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी मायूस करने वाली है। शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया के कप्तान कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही मौजूदा वनडे सीरीज के आखिरी दो मैच में आराम दिया गया है।

यहीं नहीं, बीसीसीआई ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी आराम देने का फैसला लिया है। कोहली की गैरमौजूदगी में उप कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि विराट कोहली की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया है।

Indian Captain Virat Kohli to be rested for the last two ODIs of the current #NZvIND series and all three T20Is, Vice-captain Rohit Sharma will lead the side in the final two ODIs and the T20 series. (file pic) pic.twitter.com/LR3QTxneo1

— ANI (@ANI) 23 January 2019