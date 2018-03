धवन ने पूरा किया विराट का चैलेंज, अब इस स्टार को दी चुनौती

नई दिल्ली। श्रीलंका में टी20 ट्राई सीरीज के पिछले दो मुकाबलों में भारतीय टीम के ओपनर शिखर धवन ने अपनी बल्लेबाजी से फैंस का खूब मनोरंजन किया है। पहले मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 90 रन की पारी खेली और दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने 55 रन बनाए। विपक्षी गेंदबाजों की हर चुनौती का मैदान पर सामना कर रहे धवन ने अपने टीम के कप्तान विराट कोहली के एक चैलेंज को बखूबी स्वीकर किया और उसका जबाव भी अपने अंदाज में दिया।

विराट कोहली ने धवन को एक चुनौती दी थी और इसका नाम था स्वैगपैक चैलेंज। इस चैलेंज के तहत विराट ने धवन को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा था कि ये है मेरा स्वैगपैक चैलेंज, शिखर धवन क्या आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हो। अगर हां तो मेरी चुनौती स्वीकार करो।

इसके बाद धवन ने विराट के इस चैलेंज को स्वीकार किया और फिर गब्बर ने अपना जलवा दिखाया। इन दिनों ट्राई सीरीज के लिए श्रीलंका में मौजूद धवन ने वहीं से विराट की इस चुनौती को स्वीकार कर उसे पूरा भी किया। इस स्वैगपैक चैलेंज में अपनी पीठ पर टूरिस्ट बैग लेकर डांस मूव्स दिखाने थे।

Here it is @imVkohli! That is how I rock my @AMtouristerIN #Swagpack. I’m nominating @diljitdosanjh to take the Swagpack challenge to the next level! Are you ready to take up the baton from him? Follow @AMtouristerIN to show me your Swagpack moves. pic.twitter.com/L3jwX40CDN

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 9, 2018