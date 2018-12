नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर अपनी बेबाक राय देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार उनके निशाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। गंभीर ने अपने ट्विटर के जरिए केजरीवाल के बारे में लिखा है कि- छंटा धुआं, निकला Muffler में लिपटा fraud!

गंभीर ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को ही दिल्ली सरकार पर महानगर में प्रदूषण पर रोक लगाने में सफल नहीं रहने की वजह से 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 25 करोड़ रुपए जमा कराए। इसके बाद ही गंभीर ने ये कदम उठाया।

गंभीर ने ट्वीट करते हुए केजरीवाल से पूछा है कि अब इस जुर्माने की रकम कौन भरेगा और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा कि छंटा धुआं, निकला मफलर में लिपटा फ्रॉड! गंभीर ने साफ तौर पर पूछा है कि इस फाइन को कौन भरेगा और जाहिर है कि मेरे जैसे टैक्स देने वाले के पैसे से ही इसे भरा जाएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि काश मेरे पास ये कहने का विकल्प होता कि मेरे टैक्स का पैसा सीएम द्वारा की गई लापरवाही के लिए इस्तेमाल ना किया जाए।

गौरतलब है कि एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया था और ये भी साफ कर दिया घया था कि जुर्माने की ये रकम दिल्ली सरकार के खजाने से नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी।

छँटा धुआँ, निकला Muffler में लिपटा fraud! So @ArvindKejriwal @BJP4India Who’ll pay this fine? Of course me, the taxpayer. I wish I had the option of saying that my tax is not for Delhi CM’s callousness.Air pollution:NGT slaps Rs 25 crore fine on Delhi govt https://t.co/bpRxT4hqkH

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 3 December 2018