चल पड़ी धोनी के संन्यास की अटकलें, देखें VIDEO

लीड्‍स। इंग्लैंड ने मंगलवार को भारत को तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में 8 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। यह विराट के नेतृत्व में भारतीय टीम की पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज हार थी। अभी भारत की हार पर विशेषज्ञों के बीच चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी कि फुटेज में ऐसा कुछ दिखा कि ट्‍विटर पर महेंद्रसिंह धोनी के संन्यास की अटकले तेज हो गई।

भारत की हार के बाद पैवेलियन लौटते समय 37 वर्षीय महेंद्रसिंह धोनी को अंपायर्स से मैच की गेंद मांगते हुए देखा गया जो उन्हें मिल गई। इसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि धोनी अब शीघ्र ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर देंगे और उन्होंने इंग्लैंड में अपना अंतिम मैच खेल लिया है।

लॉर्ड्‍स पर हुए दूसरे वनडे के दौरान धीमी बल्लेबाजी को लेकर फैंस ने धोनी की जमकर हूटिंग की ती। उन्होंने इस मैच में 59 गेंदों में 37 रन बनाए थे और भारत यह मैच 86 रनों से हारा था। तीसरे वनडे में भी धोनी बड़ी और प्रभावी पारी नहीं खेल पाए, वैसे उन्होंने विकेटों की पतझड़ के बीच टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में मदद अवश्य की। उन्होंने 66 गेंदों में 42 रन बनाए।

इंग्लैंड में अगले साल विश्व कप होना है और बीसीसीआई चयन समिति प्रमुख एमएसके प्रसाद कह चुके हैं कि धोनी उस टीम के विकेटकीपर के लिए पहली पसंद होंगे। भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री भी स्पष्ट कर चुके है कि धोनी विश्व कप में खेलेंगे। इसके बावजूद धोनी द्वारा इस तरह मैच हारने के बाद बॉल लिए जाने से फैंस हैरान है।

एक यूजर ने लिखा, धोनी शीघ्र संन्यास ले लेंगे। मेरी इस बात को ध्यान रखना।

एक अन्य यूजर ने लिखा, धोनी ने अंपायर से मैच बॉल ली। लगता है उन्होंने

इंग्लैंड में अपना अंतिम मैच खेल लिया है?

एक यूजर ने लिखा, धोनी ने ऐसा सिर्फ जर्नलिस्ट का ध्यान भटकाने के लिए किया है। अब किसी को चिंता नहीं है कि सीरीज हार गए, सब लग गए कि धोनी ने गेंद क्यों ली। मास्टरस्ट्रोक।

