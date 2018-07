लीड्‍स । भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में अर्द्धशतक बनाया। कोहली 71 रन बनाने के बाद आदिल रशीद की शानदार गेंद पर बोल्ड हुए। इस अविश्वसनीय तरीके से आउट होने के बाद कोहली ने गेंदबाज को घूरकर ‍देखा। उनके इस तरह देखने का फोटो और वीडियो वायरल हो गया।

कोहली लीड्‍स वनडे में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वे गेंदबाजों का अच्छी तरह से सामना कर रहे थे और शतक की तरफ बढ़ते दिख रहे थे। रशीद ने 31वें ओवर की पहली गेंद पर विराट की गिल्लियां बिखेर दी। उनकी शानदार गेंद लेग स्टंप पर पिच हुई और तेजी से बाहर की तरफ कटी, विराट उसे समझ नहीं पाए और गेंद उनके ऑफ स्टंप को जा लगी। विराट इस तरह आउट होने पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने घूरने के अंदाज में रशीद की तरफ देखा और यह फोटो वायरल हो गया।

कोहली ने 72 गेंदों का सामना कर 8 चौकों की मदद से 71 रन बनाए। इससे पहले उन्होंने शिखर धवन के साथ दूसरे विकेट के लिए 71 और दिनेश कार्तिक के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रनों की भागीदारी की। वे महेंद्रसिंह धोनी के साथ चौथे विकेट के लिए 31 रन जोड़कर आउट हुए।

Virat Kohli looks in disbelief after being bowled by Aadil Rashid. #ENGvIND pic.twitter.com/eMMml28m2i

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) 17 July 2018