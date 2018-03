VIDEO: विराट के इस स्पेशल मैसेज से अनुष्का को गर्व महसूस होगा

मुंबई। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने वाइफ अनुष्का के लिए खास मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं वर्तमान युग में पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि बेहतर हैं।

विराट ने कहा, महिलाएं और पुरुष बराबर नहीं है। महिलाओं को यौन शोषण, छींटाकशी और घरेलू हिंसा समेत कई प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में बुलंदिया छू रही है। फिर भी यदि आप सोचते हैं कि वे पुरुषों के बराबर नहीं है तो यह गलत है। महिलाएं तो पुरुषों से बेहतर हैं। मैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं।

‍विराट ने अनुष्का को अपनी एकस्ट्र ऑर्डिनरी वुमन बताया। विराट ने अनुष्का की फिल्म 'परी' के प्रमोशन में भी हिस्सेदारी निभाई थी। उन्होंने 'परी' देखने के बाद इसे अपनी वाइफ का सबसे अच्छा काम बताया था। उन्होंने इसे पिछले कुछ समय में देखी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी बताया था।

Tag the extraordinary woman in your life who is #BetterThanEqual @Staywrogn@AnushkaSharma ♥️ pic.twitter.com/NdjNEPYQjD

— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2018