DD vs RCB : बल्ला लेकर पंत के सामने आ गए विराट, देखें VIDEO

https://content.jwplatform.com/manifests/xcT1f1Hz.m3u8

नई दिल्ली। शनिवार को खेले गये दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के मैच में कप्तान विराट और एबी डीविलियर्स की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते दिल्ली को 5 विकट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी ने आईपीएल 11 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा कर रखा है। इस मैच में दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज एबी डीविलियर्स और विराट कोहली बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक जमाए।

दिल्ली और आरसीबी के बीच चल रहे मैच के दौरान एक मजेदार घटना सामने आयी जब आरसीबी के कप्तान विराट कोहली 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे तब वो अचानक ही बल्ला लेकर दिल्ली के विकेटकीप रिषभ पंत के सामने आ गये। यहां मैच देखने वाले तो विराट की इस हरकत पर अचंभित रह गये लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्करा रहे थे। विराट और पंत मजाकिया लहजे में एक दूसरे से बात कर मुस्करा रहे थे।

The two local boys having a fun chat out there.

