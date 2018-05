IPL: CSK प्लेऑफ में पहुंचीं तो धोनी को मिला स्पेशल सैल्यूट, देखें VIDEO

नई दिल्ली। ये सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को कुत्ते बहुत पसंद हैं। खुद धोनी ने भी अपने घर में कई पेट्स रखे हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है, वो बेजुबानों के साथ वक्त बिताते हैं।

धोनी का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मैदान की सुरक्षा में लगे कुत्ते से मिलने पहुंच जाते हैं इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर हर कोई चौंक गया। क्योंकि सुरक्षा में तैनात लेब्राडर प्रजाति के इस कुत्ते ने धोनी को सैल्यूट किया।

इस दौरान कुत्ते के हैंडलर ने भी सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सलामी दी। चेन्नई सुपर किंग्स ने इसका एक वीडियो अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया है। जिसमें धोनी पहले कुत्ते को बड़े प्यार से सहलाते हैं। इसके बाद कुत्ता धोनी को सलामी देता है।

Say bye to your Monday blues with loads of cuteness and a royal salute! #whistlepodu #Thala @msdhoni #yellove 🦁💛🐶 pic.twitter.com/v3LVMmZkGk

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) 14 May 2018