IPL 2018: RR का साथ छोड़कर वापस लौटे शेन वॉर्न, दिया ये भावुक संदेश

नई दिल्ली। आईपीएल 2018 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। पूरे सीजन में टीम का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा। मंगलवार को प्लेऑफ के लिहाज से हुए अहम मुकाबले में भी टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

इस हार के बाद टीम के मेंटर शेन वॉर्न भी टीम का साथ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। खुद वॉर्न ने ट्वीट कर अपना फेयरवेल मैसेज भेजा। वॉर्न तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली जीत के बाद ही घर वापस लौटना चाहते थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के टीम मालिकों ने उनका टिकट कैंसिल करवा दिया था।

राजस्थान रॉयल्स को अपनी कप्तानी से आईपीएल का पहला चैंपियन बनाने वाले शेन वॉर्न ने अपने ट्वीट में लिखा, "राजस्थान टीम का शुक्रिया कि अपने परिवार से जुड़ने का मौका दिया। मेंने इस सीजन में टीम के साथ हर मिनट को इंजॉय किया।" वॉर्न ने लिखा, "इस दौरान मैंने नए दोस्त भी बनाए। इस सीजन में मेरे आखिरी गेम में टीम के साथ रहना काफी अच्छा रहा। कम ऑन बॉयज, तुमने इसे हासिल कर लिया!!"

Thankyou to the @rajasthanroyals team for allowing me to join the RR family in this years #IPL ! I’ve enjoyed every minute & made many new friends too. What a last game to be involved in, just happens to be the biggest game of the IPL so far. Come on boys, you’ve got this !!! 👍

— Shane Warne (@ShaneWarne) 15 May 2018