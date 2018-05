मैदान पर जैसे ही दिखा 'पोपट' तो नाचने लगे युवराज, देखें VIDEO

नई दिल्ली। सोमवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में होम टीम किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला था। प्लेऑफ में जगह पाने के लिए दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी थी।

इस अहम मुकाबले से पहले मैदान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर फैंस के चेहरे भी खिल उठे। टॉस से पहले जब दोनों टीमें मैदान पर प्रैक्टिस कर रही थीं तो युवराज सिंह थिरकने लगे। युवी ने ये डांस अपने जिगरी दोस्त आशीष नेहरा को देखकर किया था। बस युवी को थिरकते देख, नेहरा ने भी अपना रंग दिखाया। दोनों ही मैदान पर डांस करने लगे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों के रिश्ते की गर्मजोशी साफ नजर आई। इस सीजन में नेहरा आरसीबी के बॉलिंग कोच हैं। इस मैच में युवराज सिंह को किंग्स इलेवन पंजाब ने प्लइंग 11 में जगह नहीं दी थी।

That moment when two close buddies greet each other 🕺🕺@YUVSTRONG12 #KXIPvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/cSoRgjeZZu

— IndianPremierLeague (@IPL) 14 May 2018