Live IPL 2019 CSK vs SRH: वॉटसन शतक चूके, चेन्नई का तीसरा विकेट गिरा

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स की मंगलवार को आईपीएल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शुरुआत खराब से उबरते हुए जीत के मुहाने तक पहुंच गई है। 176 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई ने 18 ओवरों में 3 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। शेन वॉटसन महज 4 रनों से शतक से चूक गए। वे 52 गेंदों में 9 चौके व 6 छक्कों की मदद से 96 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा सुरेश रैना ने 38 रन बनाए। अंबाती रायुडु 18 और केदार जाधव बगैर खाता खोले क्रीज पर हैं। चेन्नई की शुरुआत खराब रही जब फॉफ डु प्लेसिस मात्र 1 रन बनाकर दीपक हूडा के डायरेक्ट थ्रो पर रनआउट हुए। इसके बाद रैना और वॉटसन ने बेहतरीन साझेदारी की। सुरेश रैना 38 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई को जीत के लिए 12 गेंदों में 13 रनोंं की जरुरत है।

इससे पहले सनराइजर्स ने मनीष पांडे के नाबाद 83 और डेविड वॉर्नर के 57 रनों की मदद से 3 विकेट पर 175 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हरभजन ने चेन्नई को पहली सफलता दिलाई जब उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को विकेटकीपर धोनी के हाथों झिलवाया। बेयरस्टो खाता भी नहीं खोल पाए। उसके वॉर्नर और पांडे ने दूसरे विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की। इसी दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्द्धशतक भी पूरे किए।

हरभजन की गेंद को आगे निकलकर खेलने की कोशिश में धोनी ने वॉर्नर को स्टंप्स आउट किया। वॉर्नर ने 45 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए।

मनीष पांडे 49 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 83 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद आए शंकर 20 गेंदों में 26 रन (2 चौके, 1 छक्का) बनाकर आउट हुए। चेन्नई के लिए हरभजन सिंह को 2 विकेट मिले।

इस मुकाबले में हैदराबाद के लिए नियमित कप्तान केन विलियम्सन नहीं खेल रहे हैं। उनकी दादी के निधन के कारण वे स्वदेश लौट गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर टीम की कमान संभाली है।

चेन्नई ने शार्दुल ठाकुर की जगह हरभजनसिंह को शामिल किया। सनराइजर्स ने केन विलियम्सन की जगह शाकिब अल हसन को शामिल किया। इनके अलावा शाहबाज नदीम की जगह मनीष पांडे की वापसी हुई।

इन दोनों टीमें के बीच हुए मुकाबले में हैदराबाद ने चेन्नई को 5 विकेट से हराया था। चेन्नई ने 10 मैचों में 7 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। इनमें से उसे 2 हार तो लगातार पिछले दो मैचों में मिली है। चेन्नई 14 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है।

टीमें : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)- फॉफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, सुरेश रैना, केदार जाधव, अंबाती रायुडू, महेंद्रसिंह धोनी (कप्तान), रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, दीपक चाहर, इमरान ताहिर, हरभजन सिंह।

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)- जॉनी बेयरस्टो, डेविड वॉर्नर, विजय शंकर, मनीष पांडे, शाकिब हसन, यूसुफ पठान, दीपक हूडा, भुवनेश्वर कुमार (कप्तान), राशिद खान, खलील अहमद, संदीप शर्मा।\

