मुंबई। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को ओपनर डेविड वॉर्नर की कमी खलेगी जो विश्व कप कैंप के लिए रवाना हो गए। वॉर्नर जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे हैं और आईपीएल 2019 के अंतिम दौर में उनके बगैर सनराइजर्स की राह मुश्किल हो जाएगी।

ऑस्ट्रेलियाई ओपनर वॉर्नर ने आईपीएल के इस सत्र में 12 मैचों में 69.20 की औसत से 692 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 8 अर्द्धशतक लगाए और वे ऑरेंज कैप (सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज) की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। सनराइजर्स 12 मैचों से 12 अंकों के साथ अभी चौथे क्रम पर चल रही है और प्लेऑफ के लिहाज से उसके लिए अंतिम दोनों मैच महत्वपूर्ण हैं।

वॉर्नर बॉल टैंपरिंग मामले में एक वर्ष का प्रतिबंध झेल चुके हैं और अब इंग्लैंड में 30 मई से होने वाले विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे इस प्रतिबंध के चलते पिछले वर्ष आईपीएल में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया के लिए उम्मीदें जगा दी हैं।

Safe flight my bro @davidwarner31.We are already missing you it was an absolutely pleasure to play together again and 1 thing I will miss a lot while you were telling me in ground MASHALLAH and INSHALLAH . See u soon in World Cup . @SunRisers @IPL pic.twitter.com/ENMv3vYDBS

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) April 30, 2019