IPL 2018 : मैच के बाद गले मिले गेल-कोहली, देखें VIDEO

नई दिल्ली। सोमवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किंग्स इलेवन पंजाब पर दस विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत से आरसीबी के प्लेऑफ की उम्मीदों को नई संजीवनी मिल गई है।

मैच में पहले आऱसीबी के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, बाद में विराट कोहली और पार्थिव पटेल ने 89 रन के छोटे टारगेट को पूरा करते हुए जीत दर्ज कर ली। विराट कोहली 48 रन बनाकर नाबाद रहे।

ये मैच इसलिए भी खास था, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेल रहे क्रिस गेल और केएल राहुल कभी आरसीबी की तरफ से खेलते थे। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने जीत की रणनीति बनाई थी। पहले चार ओवरों तक ये नजर भी आया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 36 रन भी जोड़ लिए। मगर फिर कुछ गेंदों के अंदर ही आरसीबी के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने गेल और केएल राहुल को चलता कर दिया।

किंग्स इलेवन पंजाब इन दो झटकों से उबर नहीं पाई और पूरी टीम सिर्फ 15.1 ओवरों में 88 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद आरसीबी ने बिना विकेट गंवाए जीत के लिए मिले लक्ष्य को 8.1 ओवर में पूरा कर लिया।

इस दौरान क्रिकेट फैंस को बड़ी मजेदार तस्वीर देखने को भी मिली। जीत के बाद विराट कोहली गेल से गले मिले और वो भी अपने पुराने अंदाज में। इसका एक वीडियो भी आईपीएल के ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस वीडियो को देखकर फैंस भी काफी खुश हुए।

मैच से पहले क्रिस गेल ने आरसीबी के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई थी। मगर मैदान पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद गेल अपने पुराने साथी कोहली से बड़ी गर्मजोशी से मिले।

यहां देखें वीडियो:

As comprehensive a victory as it can get for the @RCBTweets.#KXIPvRCB pic.twitter.com/dyCLvftjlY

— IndianPremierLeague (@IPL) 14 May 2018