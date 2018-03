मोहम्मद शमी का कॉन्ट्रैक्ट रोकने पर चेतन चौहान बीसीसीआई से ख़फा

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान मोहम्मद शमी के बचाव में उतरे हैं। चेतन चौहान ने कहा कि बोर्ड को उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रोकना चाहिए था।

उत्तरप्रदेश के खेल मंत्री ने कहा कि बोर्ड को शमी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि उन पर जो आरोप पत्नी ने लगाए हैं, उसका क्रिकेट से कोई सीधा लेना-देना नहीं है और न ही वो दोषी साबित हुए हैं। ऐसे में बोर्ड को इससे बचना चाहिए था।

I think #BCCI should not withhold #MohammedShami 's contract as the issue has nothing to do with cricket and also he has not been found guilty yet: Chetan Chauhan, Former Cricketer and UP Minister pic.twitter.com/iHNyQCYv1x

