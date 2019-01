नेपियर। एक तरह जहां दुनियाभर में महिला खिलाड़ी अब पुरुषों के बराबर वेतन की मांग कर रही हैं, वहीं न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेटरों की हालत के बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर पीटर मैग्लेशान के दावे के अनुसार न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में महिला क्रिकेटरों को कमेंटेटरों की तुलना में 91 प्रतिशत कम वेतन मिल रहा है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मैग्लेशान ने ट्वीट कर वेतन में इतने अंतर के बारे में बताया। मैग्लेशान ने सुपर स्मैश ट्रॉफी में वेलिंगटन ब्लैज और केंटरबरी मैजिशियंस के बीच फाइनल में कमेंट्री के दौरान इस बात को उजागर कर सबको चौंकाया कि उन्हें इन महिला क्रिकेटरों से ज्यादा वेतन मिला। उन्होंने इसके बाद ट्वीट कर बताया कि मिचेल मैक्लेनाघन को कमेंट्री के लिए 575 डॉलर दिए गए जबकि वेलिंगटन की प्लेयर सोफी डिवाइन को मात्र 55 डॉलर मिले। यह कमेंटेटर की कमाई का सिर्फ करीब 10 प्रतिशत है।

So it turns out I gave @Mitch_Savage a pay rise,he only got $575 4 his game yesterday,no meal allowance prob because it was home game. My bad 🤗Also @sophdevine77 may hv got $55 as it was an away game, $45 is home games 4 @Wgtn_Blaze I think so only $525 diff or 91% pay gap 💰

