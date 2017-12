OMG! हेलमेट पहनकर T20 मैच में गेंदबाजी, देखिए VIDEO

हैमिल्टन। क्रिकेट में कई ऐसे अजीबोगरीब वाकये हमेशा लुभाते रहे हैं। पिछले साल धर्मशाला में भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई अंपायर ब्रुस ऑक्सनफोर्ड हाथ में गार्ड लगाकर मैदान पर उतरे थे। उसके बाद महिला विश्व कप के दौरान विंडीज की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन क्षेत्ररक्षण करते वक्त एक अजीब सा मास्क पहने देखी गईं। अब न्यूजीलैंड में टी-20 मैच में ओटैगो के तेज गेंदबाज वॉरेन बार्नेस ने हेलमेट पहनकर गेंदबाजी की।

इन तीनों वाकयों के दौरान खुद को शॉट से बचाना एकमात्र वजह मानी जाती है। 25 साल के बार्नेस ने भी नॉर्दर्न नाइट्स के बल्लेबाजों से खुद को बचाने के लिए हेलमेट पहना था। उस हेलमेट को बार्नेस और उनके कोच रॉब वॉल्टर ने डिजाइन किया। देखने में यह साइकलिंग में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट जैसा लगता है।

मैच में बार्नेस ने 33 रन देकर 3 विकेट लिए। हालांकि नॉर्दर्न नाइट्स ने 20 ओवरों में 212/9 का स्कोर खड़ा किया। बार्नेस अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। ओटैगो की टीम 106 रनों से वह मैच हार गई।

कोच ने बताया कि बार्नेस गेंदबाजी करते समय गेंद डालने के बाद तुरंत नीचे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिर आगे की ओर आ जाता है। जो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर कोई बल्लेबाज उस वक्त स्ट्रेट ड्राइव मारता है, तो उनके सिर में चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है।

Check out this footage of Warren Barnes bowling in his protective helmet pic.twitter.com/pIEi2hgKoM

— #BoomfaChristmas (@TheACCnz) December 23, 2017