नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को आतंकवादियों के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पूरे देश में इस कायराना हरकत की जब निंदा हो रही थी तब भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली अपने एक प्रमोशनल ट्वीट की वजह से फैंस के निशाने पर आ गए। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा और तब विराट को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने वह ट्वीट डिलीट कर दिया।

पुलवामा आतंकी हमले में वजह से देश में जबर्दस्त गुस्सा था और हर कोई इस कायराना हमले की निंदा कर रहा था ऐसे में विराट ने फैंस से इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स के लिए अपने पसंदीदा क्लब को वोट करने की अपील कर दी। जब देश शोक में था तब ऐसे समय में विराट द्वारा प्रमोशनल द्वीट करने पर फैंस को गुस्सा आ गया और उन्होंने विराट की खिंचाई करना शुरू कर दी।

एक यूजर ने लिखा, 'पैसा ही सब कुछ नहीं होता विराट। जिस देश में रहते हो, इस टाइम उस देश के जवानों पर ट्वीट करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। सॉरी लेकिन यह इस पोस्ट के लिए उपयुक्त समय नहीं था।' एक यूजर ने लिखा कि विराट को अपनी पीआर टीम को बदलना चाहिए।

Sorry but this is not the right time to post that

बाद में विराट ने ट्वीट कर पुलवामा आतंकी हमले पर शोक भी जताया। उन्होंने लिखा, पुलवामा आतंकी हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। शहीद सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और घायल जवानों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

Virat's PR team is the worst I have seen. Dimwits have absolutely no understanding of the situation and lack common sense. Glad that they at least deleted the tweet. Virat needs to hire a better PR team

— Saurabh (@imsgshinde) February 14, 2019