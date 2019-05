नई दिल्ली। इंग्लैंड में 30 मई से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है। सभी भारतीय खिलाड़ी इस समय आईपीएल की थकान मिटा रहे हैं। खिलाड़ी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। ऐसे में युवा विकेटकीपर रिषभ पंत ने एक वीडिया सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पंत ने लिखा कि विराट कोहली के मना करने के बावजूद वे यह वीडियो शेयर कर रहे हैं।

9 सेकंड के इस वीडियो में विराट कोहली और रिषभ पंत साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। इस डांस वीडियो में कोई आवाज सुनाई नहीं आ रही है लेकिन ऐसा लगता है मानो वे कोई एंथम गा रहे हैं। वे किसी म्यूजिक एलबम लॉन्च या ऐप लॉन्च की घोषणा कर रहे हैं।

“…So everyone’s been asking me about this 😄..I know you said kisi ko matt batana but I just can’t contain the excitement, bhai. For more, CHECK OUT @imVkohli handle TOMORROW!!!” #ViratxRishabh pic.twitter.com/bF7Jg8QMVL

— Rishabh Pant (@RishabPant777) May 15, 2019