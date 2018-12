ढाका। बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में बल्लेबाज रोवमैन पावेल वेस्टइंडीज के कप्तान होंगे। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। रोवमैन पावेल ने हाल ही में खत्म हुई टी-10 लीग के फाइनल में तूफानी पारी खेली थी। वे चोटिल हुए जेसन होल्डर की जगह टीम की कमान संभालेंगे।

T-10 लीग में पॉवेल ने खेली तूफानी पारी

टी-10 लीग के खिताबी मुकाबले में रोवमैन पावेल ने 25 गेंद में नाबाद 61 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत फाइनल में नॉदर्न वारियर्स ने पखतूंस के खिलाफ 10 ओवर में 3 विकेट पर 140 रन बनाए और मैच 22 रनों से जीता। पॉवेल ने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे। इसी शानदार पारी का इनाम उन्हें टीम की कप्तानी के रूप में मिला।

ब्रावो की वापसी

इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम में डैरेन ब्रावो की वापसी हुई है। उन्होंने अपना पिछला वनडे मैच दो साल पहले खेला था। इसके साथ ही टीम में वेस्टइंडीज टी-20 टीम के कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट और ऑफ स्पिन गेंदबाज रॉस्टन चेस की वापसी भी हुई है।

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति के चेयरमैन कर्टनी ब्राउन ने कहा, 'पैनल को भरोसा है कि कप्तान होल्डर की अनुपस्थिति में टीम प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी। खासकर ब्रावो की वापसी के साथ। उनका अनुभव टीम की बल्लेबाजी को मजबूत करेगा।'

इसके अलावा, पावेल का कहना है कि उन्हें अंतरिम रूप से टीम का कप्तान बनाए जाने की उम्मीद नहीं थी लेकिन वह इस जिम्मेदारी को हासिल कर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं।

Darren Bravo is back for the Windies as they get ready to take on Bangladesh in a three-match ODI series.

The Windies squad to take on India in the limited-overs matches will have a number of new faces, to go with the return of Kieron Pollard and Darren Bravo.







Full squads 👇https://t.co/2nTfxQfCXQ pic.twitter.com/zj0Uthmfgw

— ICC (@ICC) 8 October 2018