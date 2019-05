नई दिल्ली। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर ने मैदान में तो अनगिनत रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन मैदान के बाहर एक रूटीन काम की बदौलत सचिन फिर चर्चाओं में हैं। सचिन ने पहली बार महिला बारबर (नाई) से शेविंग कराई और ऐसा पहली बार हुआ। सचिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर महिला बारबर नेहा और ज्योति से शेविंग कराते हुए फोटो पोस्ट की। सचिन ने इस पर खुशी भी जाहिर की और इन दोनों युवतियों को स्कॉलरशिप प्रदान की।

दरअसल सचिन देश में लिंग समानता और लिंग संबंधित रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसी के तहत सचिन ने महिला बारबर से शेविंग कराई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि वे नेहा और ज्योति से शेव कराने पर काफी खुश हैं। आज एक रिकॉर्ड और टूट गया। अब तक वे पुरुष बारबर से ही शेविंग कराते थे, लेकिन पहली बार नेहा और ज्योति से शेव कराकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

A First for me! You may not know this, but I have never gotten a shave from someone else before. That record has been shattered today. Such an honour to meet the #BarbershopGirls and present them the @GilletteIndia Scholarship.#ShavingStereotypes#DreamsDontDiscriminate pic.twitter.com/DNmA8iRYsb

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 3 May 2019