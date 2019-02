भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर ने वायुसेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह जानकारी सचिन ने खुद अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की है। बता दें कि, फिलहाल वह बतौर ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स की शान बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के पोखरण में ‘वायुशक्ति 2019' कार्यक्रम में शामिल हुए मास्टर ब्लास्टर ने अपने सोशल अकाउंट पर कार्यक्रम की दो तस्वीरें शेयर की है।

The demonstration during the #VayuShakti2019 at Pokhran, Rajasthan on Saturday showcased the full spectrum combat and fire capabilities of the @IAF_MCC . Proud to be associated with such an esteemed institution. #IAF pic.twitter.com/J3Sq3UZeuC

सचिन तेंदुलकर ने कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए इसे अपने लिए गौरव का पल बताया है। ट्वीट करते हुए सचिन ने लिखा कि, 'वायुशक्ति 2019 कार्यक्रम में एयरफोर्स ने फुल स्पेक्ट्रम कॉन्बैट और हमले की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस तरह के सम्मानित संस्थान के साथ जुड़े होने पर मुझे गर्व है।' वायुसेना के कार्यक्रम में इस तरह से शामिल होकर सचिन ने समारोह में हिस्सा लेने वाले सैनिकों का मनोबल बढ़ाया।

Cowardly, dastardly, meaningless...... my heart goes out to the families of those who lost their loved ones and prayers for recovery of those brave hearts in hospital. Salute to your commitment to “Service and Loyalty” @crpfindia!

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 15 February 2019