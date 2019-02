पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को जमकर ट्रोल किया। दरअसल इस आतंकी हमले के बाद कई मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक ओर पूरा देश मातम मना रहा था, वहीं सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर अपनी ट्रेडिशनल तस्वीरें शेयर कर रही थीं। इस वजह सानिया को लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद सानिया ने भी एक पोस्ट शेयर की और लिखा कि, 'क्या सोशल मीडिया पर अफसोस जताना ही देशभक्ति'?

बता दें कि, पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने और भारत छोड़ पाकिस्तान जाने की वजह से सानिया के फैंस उनसे पहले से ही काफी नारास थे। ऐसे में जब 14 फरवरी को पुलवामा में देश के 44 से ज्यादा जवान शहीद हुए तो फैंस ने सानिया को घेर लिया। फैंस सानिया को ट्रोल करने लगे, जिससे नाराज होकर सानिया मिर्जा ने अपने सोशल अकाउंट पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखी हैं। सानिया ने लिखा है कि, मुझे अपनी देशभक्ति का सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। इस हमले से जितना दुखी सारा देश है, मैं भी उतनी ही दुखी हूं। सानिया ने यह जवाब उन ट्रोलर्स को दिया है जो हमले के बाद उनकी चुप्पी से नाराज थे।

Hope one day 🇵🇰 & 🇮🇳 find peace and co exist together, they forget that this was once 1 country so are more unless the same people just different religions who have managed to live together for century’s before partition. Love and peace ✌️

