वॉर्नर और डि कॉक की लड़ाई का दूसरा VIDEO वायरल, अब डि कॉक पर जुर्माना

दुबई। डरबन में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक और ऑस्ट्रेलिया उप-कप्तान डेविड वॉर्नर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों खिलाड़ियों के बीच झगड़े का पहला वीडियो वारयल होने के बाद आईसीसी ने वॉर्नर पर मैच फीस का 75 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया और इसके साथ ही साथ उन्हें तीन डेमेरिट अंक भी दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आईसीसी ने क्विंटन डि कॉक को भी इस घटना का दोषी मानते हुए उन पर भी मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया है और उन्हें भी एक डिमेरिट अंक दिया गया है।

नहीं खत्म हो रहा विवाद

आईसीसी के जुर्माना लगाने के बाद भी ये विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत का पहला वीडियो सामने आने के बाद, इन दोनों के बीच तनातनी का दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहला वीडियो जहां चौथे दिन चाय के दौरान ड्रेसिंग रूम में जाने का था, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है वो, ड्रेसिंग रूम से मैदान की तरफ जाते समय का है। आप भी देखिए ये दूसरा वीडियो-

EXCLUSIVE: Fresh footage of David Warner reacting ferociously to a taunt by Quinton de Kock. pic.twitter.com/l5Cp5Qz94U