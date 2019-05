IPL 2019: सहवाग, मांजरेकर फैन हुए रिषभ पंत के, ऋषि कपूर ने उठाया ये सवाल

विशाखापट्टनम। आईपीएल 2019 (IPL 2019) में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच हुए एलिमिनेटर मुकाबले में रिषभ पंत की जोरदार पारी मैच का टर्निंग पॉइंट रही। पंत की पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स मैच जीता और क्वालिफायर 2 में स्थान बनाया। लेकिन पंत की इस विस्फोटक पारी के बाद उनके फैंस की संख्या बढ़ गई और फैंस उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इन फैंस में न केवल पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं, बल्कि बॉलीवुड हस्तियां भी हैं।

बता दें कि दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने बुधवार को इस रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 2 विकेट से हराया। पंत ने 21 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 49 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पंत की इस पारी की मदद से ही दिल्‍ली मैच में जीत हासिल कर पाया। इसके बाद पंत सोशल मीडिया पर छा गए। कई फैंस ने उनकी लाजवाब पारी की तारीफ करते हुए उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने की मांग उठाई।

इन फैंस में पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, संजय मांजरेकर, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन सहित कई नामी लोग शामिल हैं। इन सभी पूर्व क्रिकेटरों ने ट्वीट कर पंत की पारी की जबर्दस्त तारीफ की। सभी ने पंत की पारी को लाजवाब बताते हुए उन्हें गेमचेंजर बताया।

What a match. What a tournament @IPL is. Well played Delhi and exceptional knock from @RishabPant777 - The gamechanger #DCvSRH — Virender Sehwag (@virendersehwag) 8 May 2019

Am firmly now in the Rishabh Pant fan club. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) 8 May 2019

How is @RishabPant777 not in the World Cup squad ...... Pretty sure #India still have time to change ........ !!!!! #Bonkers #IPL19 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) 8 May 2019

पंत को केवल क्रिकेट जगत से ही समर्थन नहीं मिल रहा, फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने भी उनकी तारीफ करते हुए उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने की मांग की।

Why is Rishabh Pant not in the squad for the World Cup? You there? @RaviShastriOfc @imVkohli — Rishi Kapoor (@chintskap) 9 May 2019

इन तमाम नामी लोगों ने ट्वीट कर पंत को वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए कि आखिर ऐसा असाधारण बल्लेबाज वर्ल्ड कप टीम में क्यों नहीं है। आईपीएल में रिषभ पंत ने काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। उन्होंने अभी तक 15 मैचों में 37.50 के औसत से 450 रन बनाए हैं जिनमें 3 अर्द्धशतक शामिल हैं। हालांकि BCCI ने रिषभ पंत को वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व प्लेयरों में शामिल किया है।