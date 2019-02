जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 44 जवानों की शहादत से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार की मदद के लिए अब तक सैकड़ों लोग आगे आ चुके हैं। इस कड़ी में टीम इंडिया के गब्बर यानि के शिखर धवन का नाम भी जुड़ गया है। शिखर धवन ने भी अपनी तरफ से पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार की मदद की है।

अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट शिखर धवन ने लोगों से अपील की है कि, 'जिससे जितना हो सके, वो शहीद परिवारों की आर्थिक मदद कर सकता है। हम उन परिवारों का नुकसान कभी नहीं भर सकते, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं।' पुलवामा हमले की कड़ी निंदा करते हुए शिखर धवन ने ट्वीट किया था कि, 'यह खबर सुनकर काफी बेचैनी हुर्इ और दुख भी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की मैं निंदा करता हूं। हमले मे शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ हूं।' इतना ही नहीं एक अन्य ट्वीट में शिखर धवन ने भारतीय सेना से अपील की थी कि, 'वह शहीदों का बदला लें।'

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया था। गंभीर ने लिखा था कि, 'हां अलगाववादियों से बात करनी चाहिए। हां अब पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। लेकिन, इस बार टेबल पर नहीं युद्ध के मैदान में। अब बहुत हुआ।' यानी कि गंभीर का इशारा साफ था कि भारत को पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए।

While our men are being mercilessly killed why should we give security to Hurriyat leaders? Come on @BJP4India lets do away with any such gestures. And in case whom must these leaders fear? We need security FROM Hurriyat rather than FOR them #PulawamaAttack

