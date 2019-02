नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को बाइक्स को शौक है और उन्होंने BMW G 310 GS बाइक खरीदी जिसकी नई दिल्ली में एक्स शो रूम कीमत 3.49 लाख रुपए है। पिछले साल युवराज सिंह ने भी BMW G 310 R खरीदी थी जिसकी कीमत 2.99 लाख रुपए थी।



बीएमडब्ल्यू ने 2018 में भारत में अपनी दोनों बाइक्स लांच की थी और ये काफी लोकप्रिय भी हुई थी। दादा के लोकप्रिय गांगुली का बाइक्स से पुराना नाता रहा है। वे बॉलीवुड स्टार रितिक रोशन के साथ हीरो होंडा के एड में नजर आए थे। क्रिकेटरों को बाइक्स का बहुत शौक होता है और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्रसिंह धोनी के पास तो बाइक्स का अच्छा खासा कलेक्शन हैं।

Passionate on the pitch and off it, India's former skipper, @SGanguly99, rides home the exhilarating BMW #G310GS to take his adventures to new heights. We wish you many more interesting adventures, Dada. #MakeLifeARide pic.twitter.com/C4dygvk2Sc

