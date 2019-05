Video IPL 2019: सुरेश रैना ने पेश की मिसाल, जीत लिया फैंस का दिल

विशाखापट्टनम। आईपीएल 2019 में शुक्रवार को क्वालिफायर 2 का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने तो जीता ही, लेकिन चेन्नई के खिलाड़ियों ने भी क्रिकेट फैंस के दिल जीतने में कोई कमी नहीं की। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए इस मुकाबले के दौरान खासतौर से सुरेश रैना के स्पोर्ट्समैन स्पिरिटी की फैंस काफी तारीफ कर रहे हैं।

दरअसल हुआ है कि मैच के दौरान जब रिषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनके जूतों के फीते खुल गए। पैड बंधे होने के कारण पंत को जूते के ये फीते बांधने में दिक्कत होती, ऐसे में सुरेश रैना ने आगे बढ़कर पंत की मदद की और उनके जूते के फीते बांधे। रैना के इस कदम की क्रिकेट फैंस ने काफी तारीफ की। आईपीएल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया गया। इतना ही नहीं इस वीडियो को दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल इंस्टग्राम पर भी इसे शेयर किया गया।

कुछ ही देर में ये वीडियो इतना लोकप्रिय हो गया कि सोशल मीडिया पर रैना की तारीफें ही तारीफें होने लगी। फैंस ने इसे खेल भावना की बेहतरीन मिसाल बताते हुए रैना की जमकर तारीफ की। सुरेश रैना ने बीच मैच के दौरान पंत के जूतों के फीते बांधने में मदद की। रैना की इस खेल भावना की मिसाल को फैन्स ने भी सलाम किया।

कई फैंस ने लिखा कि फेयरप्ले के लिए यदि कोई अवार्ड हो ते ये सुरेश रैना कोदिया जाना चाहिए। उन्होंने बेहतरीन मिसाल पेश की। कुछ फैंस ने कहा कि रैना वाकई जेंटलमैन हैं। कुछ फैंस ने तो यहां तक कहा कि यदि रैना की बायोपिक बनती है तो उस फिल्म ये वाकया जरूर शामिल किया जाना चाहिए।

Raina is the brand ambassador of spirit of cricket — Lipsa Sharma (@Shristiiiiiiiii) 10 May 2019

If there is ever a biopic made on Raina, more than half of the movie would be on his spirit of cricket. https://t.co/ELvBo7bCrM — Silly Point (@FarziCricketer) 10 May 2019

बता दें कि चेन्नई ने दीपक चाहर, हरभजन सिंह, रवींद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो के 2-2 विकेट की बदौलत दिल्ली को आईपीएल के दूसरे क्वॉलिफायर में 6 विकेट से जीत दर्ज की। चेन्नई ने दिल्ली को 20 ओवर में 9 विकेट पर 147 के स्कोर पर रोक दिया और फिर डू प्लेसिस तथा वाटसन के अर्द्धशतकों की मदद से 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 151 रन बनाए और मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम आईपीएल 2019 के फाइनल में पहुंच गई, वहीं मुकाबला हारने के साथ ही दिल्ली का पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचने का सपना भी टूट गया।फाइनल में अब चेन्नई का सामना तीन बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से 12 मई रविवार को हैदराबाद में होगा।

तीन बार चैंपियन चेन्नई की टीम 8वीं बार इस टूनार्मेंट के फाइनल में पहुंची है। चेन्नई ने इससे पहले 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2018 के फाइनल में जगह बनाई थी। उसने 2010, 2011 और 2018 में खिताब जीता था।