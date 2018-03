VIDEO: मेंडिस ने लिया रोहित का अविश्वसनीय कैच, सन्न रह गए फैंस

मल्टीमीडिया डेस्क। भारत को मंगलवार को कोलंबो में टी20 ट्राई सीरीज के प्रारंभिक मैच में श्रीलंका के हाथों 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी। मेहमान कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह मैच बेहद निराशाजनक रहा, उनके नेतृत्व में टीम को हार मिली और इसके अलावा वे अपने एक रिकॉर्ड को कायम नहीं रख पाए।

इसके अलावा जीवन मेंडिस ने रोहित का ऐसा अविस्मरणीय कैच लपका, जिसे फैंस वर्षों तक भुला नहीं पाएंगे। दुषमंथा चमीरा भारतीय पारी का पहला ओवर डाल रहे थे, उनकी चौथी गेंद पर रोहित ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन शॉट ठीक से नहीं लगा। मिडऑफ पर खड़े जीवन मेंडिस ने ‍पीछे की तरफ लंबी दौड़ लगाई, इसके बावजूद उन्हें लगा कि वे कैच को लपक नहीं पाएंगे तो उन्होंने डाइव लगाई और अविस्मरणीय कैच लपक लिया।

मेंडिस ने कैच लपका तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह अविश्वसनीय कैच था। वे कैच लपकने के बाद गिरे, लेकिन उन्होंने गेंद को हाथ से निकलने नहीं दिया। इस तरह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बगैर खाता खोले पैवेलियन लौटे। इस शानदार कैच की वजह से भारत की शुरुआत लड़खड़ा गई।

रोहित के आउट होने के बाद भारत ने शिखर धवन के 90 रनों की मदद से 5 विकेट पर 174 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने कुशल परेरा के 66 रनों की मदद से 9 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।

Brilliant Catch...

Gone On Duck. 2 Mins Of Silence For Haters Who Said Rohit Sharma Performs Only Against Sri Lanka. 😈🙏🇮🇳 #SLvIND #SLvsIND #INDvSL #INDvsSL #RohitSharma#SLvIND pic.twitter.com/OVQgu7Pnl8

