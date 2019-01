सिडनी। भारत को 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। यह विश्व कप 24 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 नवंबर को मेलबर्न में इसका फाइनल होगा। यहां एक समारोह में विश्व कप के ड्रॉ की घोषणा की गई।

मेजबान ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में गत विजेता विंडीज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ भिड़ना होगा। सुपर 12 राउंड के लिए इन दोनों ग्रुप्स में दो-दो क्वालीफाइंग टीमें भी प्रवेश करेंगी। सुपर 12 राउंड के बाद हर ग्रुप से दो शीर्ष टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। सेमीफाइनल मुकाबले 11 और 12 नवंबर को सिडनी और एडिलेड में खेले जाएंगे। इसके बाद 15 नवंबर को मेलबर्न में खिताबी मुकाबला होगा।

कट ऑफ डेट के वक्त श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आईसीसी टी20 रैंकिंग में क्रमश: नौवें और 10वें स्थान पर थी इसलिए इन्हें 18 से 23 अक्टूबर तक होने वाले क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा। इस टूर्नामेंट के जरिए चार टीमें सुपर 12 राउंड में प्रवेश करेंगी।

