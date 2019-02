नई दिल्ली। मौजूदा भारतीय टीम की बात करें तो टीम में कई बेहतरीन फील्डर शामिल हैं। कप्तान विराट के अलावा रवींद्र जडेजा, लोकेश राहुल जैसे खिलाड़ी भी बेहतरीन फील्डर्स में शुमार हैं। लेकिन अब दुनिया के टॉप 5 फील्डरों का जब चयन हुआ है तो उसमें केवल सुरेश रैना का नाम शामिल किया गया। बेशक रैना जबर्दस्त फील्डर हैं, लेकिन फिलहाल वे टीम से बाहर चल रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में शुमार रह चुके जोंटी रोड्स ने विश्व के सबसे 5 बेहतरीन फील्डर का चयन किया। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को शामिल किया है। जोंटी के इन फील्डरों के वीडियो को आईसीसी ने भी शेयर किया है।

रोड्स ने अपने टॉप 5 फील्डर्स में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स को शामिल किया है। साइमंड्स सर्कल के बाहर और भीतर शानदार फील्डिंग करते थे जिसकी वजह से वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स भी इसमें शामिल हैं। इंग्लैंड के पॉल कालिंगवुड का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। अन्य दो नामों में दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और भारत के सुरेश रैना के नाम शामिल हैं। आईसीसी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर रोड्स के टॉफ 5 फील्डरों के इस वीडियो शेयर किया है।

रैना ने दिया धन्यवाद

सुरेश रैना के बारे में रोड्स ने कहा कि भारतीय मैदानों पर घास कम होते हैं और इस स्थिति में यहां पर फील्डिंग करना थोड़ा कठिन होता है। इसके बावजूद रैना स्लिप और आउटफील्ड में बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। दुनिया के टॉप फाइव फील्डरों में शुमार किए जाने के बाद रैना ने इसे बड़ी कामयाबी बताया और जोंटी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि आपने मुझे हमेशा ही प्रेरित किया है।

So glad to have retained my number 1⃣ spot on your list all these years, @JontyRhodes8 ! You've always inspired me by setting the highest standards on the field! https://t.co/DD93jfmj5Y

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) February 13, 2019