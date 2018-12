इस 7 साल के लेग स्पिनर का मेलबर्न टेस्‍ट टीम में हुआ चयन, जानिये क्‍या है माजरा

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ मेलबर्न में खेले जाने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में ऑस्ट्रेलिया ने एक सात वर्ष के लेग स्पिनर को भी शामिल किया है। इस सात वर्ष के लेग स्पिनर को टीम में शामिल किए जाने की खूब चर्चा हो रही है। इस सात वर्ष के खिलाड़ी का नाम आर्ची शिलर है और वो इस टेस्ट मैच के लिए टीम के उपकप्तान होंगे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी इस खिलाड़ी से मुलाकात की।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने आर्ची के सातवें जन्मदिन पर ये एलान किया। इस खिलाड़ी ने मेलबर्न में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले कंगारू टीम के साथ अभ्यास भी किया।

Australia’s newest Test squad member has his whites and is warming up with the rest of the Aussie squad at training. Learn his full story HERE: https://t.co/ctXeVwWwOL pic.twitter.com/4s2EFarMoN — cricket.com.au (@cricketcomau) December 3, 2018

आर्ची को टीम में शामिल किए जाने की पुष्टि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी की है और उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा ये बात इस महीने की शुरुआत में ही सार्वजनिक कर दी गई थी। टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने उन्हें फोन करके इसकी जानकारी दी थी। उस वक्त कंगारू टीम यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट सीरीज खेल रही थी।

आर्ची को इस वजह से टीम में किया गया शामिल

आर्ची को टेस्ट टीम में शामिल किया जाना 'मेक अ विश ऑस्ट्रेलिया' अभियान के तहत संभव हुआ। इस अभियान के तहत बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रहे बच्चों की विश को पूरी करने की कोशिश की जाती है। आर्ची जब तीन महीने के थे तभी पता चला की आर्ची को दिल की बीमारी है। इसके बाद मेलबर्न में उनकी सर्जरी की गई जो सात घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इस ऑपरेशन के छह महीने के बाद फिर से उनकी धड़कन और वॉल्व की समस्या सामने आई और फिर से उन्हें इलाज से गुजरना पड़ा। पिछले वर्ष दिसंबर में फिर से उनकी बीमारी सामने आ गई और तीसरी बार उनकी ओपन-हार्ट सर्जरी की गई। अपने बेटे की इस हालत को देखकर उनका परिवार काफी डर में था क्योंकि उन्हें कहा गया था कि कुछ भी हो सकता है।

Christmas has come early for cricket mad Archie Schiller who’ll co-captain Australia alongside Tim Paine in the iconic Boxing Day Test at the @MCG starting on Wednesday. The 7-year-old’s inclusion has been possible through @MakeAWishAust #AUSvIND #7News pic.twitter.com/Se1yuoGRLB — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) December 23, 2018

खुशियों भरा क्रिसमस

वर्ष 2018 का क्रिसमस आर्ची के लिए खुशियों भरा होगा क्योंकि उनकी विश पूरी होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने कहा कि इस बच्चे और उसके परिवार ने काफी मुश्किल भरे दिन देखें हैं। जब आर्ची के पिता ने उससे पूछा कि वो क्या करना चाहता है तो उसने जबाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता है। जाहिर है ऐसे बच्चे का हमारे साथ होना हमारे लिए प्रेरणादायक है। बॉक्सिंग डे टेस्ट पर हम उसके पदार्पण को लेकर काफी खुश हैं।

