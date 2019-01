VIDEO: टीम इंडिया ने जीत के जश्न में किया अजीब तरह का डांस, यह है मामला

सिडनी। बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट भले ही ड्रॉ रहा लेकिन टीम इंडिया ने चार मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। भारत ने इसी के साथ इतिहास रच दिया क्योंकि यह उसकी ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीत है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया।

Saw India's "victory dance"? Turns out it was the team's attempt at getting Pujara to shake a leg! #AUSvIND pic.twitter.com/HJHlTLbK29 — The Field (@thefield_in) January 7, 2019

भारत ने पहली पारी 7 विकेट पर 622 रन बनाकर घोषित की थी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 300 रनों पर सिमट गई। 322 रनों से पिछड़ने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने फॉलोऑन में खेलते हुए दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 6 रन बनाए थे तभी बारिश के कारण चौथे दिन खेल जल्दी खत्म किया गया था। इसके बाद खेल शुरू ही नहीं हो पाया और पांचवें दिन तो एक गेंद भी नहीं डाली जा पाई। यह मैच ड्रॉ रहा और भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की।

इस ऐतिहासिक जीत का टीम इंडिया ने जमकर जश्न मनाया। ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने विक्ट्री लैप लगाया। सभी खिलाड़ी इसके बाद एक-दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करने लगे। लोग इस अजीब तरह के डांस को देखकर हैरान रह गए। मैन ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा को डांस करवाने के लिए साथी खिलाड़ियों ने इस तरह से डांस किया।

पुजारा डांस नहीं करते हैं और जब खिलाड़ी विक्ट्री लैप लगा रहे थे तब पुजारा हाथ भी नहीं हिला रहे थे। कप्तान विराट कोहली ने कहा कि इस तरह के डांस का आइडिया रिषभ पंत का था, उनका मानना था कि पुजारा इस तरह का डांस कर पाएंगे लेकिन पुजारा ऐसा भी नहीं कर पाए। पुजारा बहुत सीधे व्यक्ति हैं।

They came. They conquered !! History written and created by this bunch !! Huge congratulations to all players, coaching unit and support staff ; (1/2) pic.twitter.com/lm3vnagjeb — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) January 7, 2019

कोहली-अनुष्का ने साथ मनाया जीत का जश्न

इस ऐतिहासिक सीरीज जीत का इंतजार सभी पिछले काफी समय से था। इस जीत का जश्न मनाने के लिए विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी मैदान पर आईं। कोहली ने टीम इंडिया के साथ तो इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया ही इसके साथ ही साथ इस क्षण का गवाह बनने के लिए उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी मैदान पर उतरी। जब विराट और अनुष्का जश्न मनाने के बाद मैदान से बाहर जा रहे थे। तब कोहली ने अनुष्का के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। एक लम्हा ऐसा आया जब अनुष्का विराट की ओर देख रही थीं और कोहली सामने की ओर देखकर चल रहे थे, तभी उन्हें अहसास हुआ कि अनुष्का उन्हें देख रही हैं और कोहली ने भी अपनी पत्नी की तरफ देखा।