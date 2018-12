VIDEO: जब जीत के जश्न में फैंस के साथ ऐसे थिरके कप्तान विराट

मेलबर्न। टीम इंडिया ने जीत के साथ साल का अंत किया। ऐसे में जीत के बाद जब टीम इंडिया टीम होटल पहुंचीं तो फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही टीम बस होटल के बाहर रुकी, फैंस खुशी से झूमने लगे।

टीम बस से अपना सामान उतारने के बाद विराट कोहली भी खुद को रोक नहीं सके और फैंस के साथ वो भी थिरकने लगे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें कप्तान कोहली फैंस के साथ नाचते-नाचते होटल के अंदर जाते दिख रहे हैं।

फैंस के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज भी टीम की इस कामयाबी से काफी खुश हैं। जीत के बाद सचिन तेंडुलकर ने भी सोशल मीडिया पर टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में मिली जीत लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने भी टीम इंडिया की इस जीत को यादगार बताया। उनके मुताबिक इस जीत में सभी 11 खिलाड़ियों का योगदान रहा।

Incredible effort by #TeamIndia to take a 2-1 lead, especially @Jaspritbumrah93 who has played an instrumental role in this win. He has gone from strength to strength in all formats of the game. Definitely one of the best in the world today. #INDvAUS pic.twitter.com/vweoHd0nEE — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 30 December 2018

[VIDEO]: @thebharatarmy Gives a Special Welcome To Team India As They Came Back To Team Hotel After Historic Win Over Australia! #AUSvIND pic.twitter.com/nMrY67ORFN — Virat Kohli Fan Club (@TeamVirat) 30 December 2018

लक्ष्मण ने इसे लेकर ट्वीट किया, "आखिरी बार भारतीय क्रिकेट टीम 37 साल 10 महीने पहले मेलबर्न में टेस्ट जीती थी। मौजूदा टीम का कोई भी खिलाड़ी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। इसलिए ये जीत लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी और साल 2018 का इससे सुखद अंत नहीं हो सकता था।"

37 years 10 months ago was the last time India won a test at the MCG, none of the players from either sides were born. This win is one to savour & cherish for a long time and a perfect end to 2018 for Team India. Each player can be very proud of their contribution to this win👍 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) 30 December 2018

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।