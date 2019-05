जयपुर। आईपीएल की तर्ज पर हो रहे वूमन टी 20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपरनोवाज (Supernovas) और ट्रेलब्लैजर्स (Trailblazers) के बीच पहला मैच शुरू हो गया है। सुपरनोवाज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ट्रेलब्लैजर्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है।

The Supernovas win the toss and elect to bowl first against the Trailblazers. #WIPL pic.twitter.com/zCqiY70PH6

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे इस मैच में सुपरनोवाज की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, वहीं ट्रेलब्लैजर्स की कमान स्मृति मंधाना के हाथों में है। महिला टी-20 क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BCCI ये त्रिकोणीय टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। इस टूर्नामेंट की तीसरी टीम वेलोसिटी है, जिसकी कप्तान मिताली राज है।

पिछले साल BCCI ने आईपीएल के दौरान महिलाओं का एक टी 20 मैच आयोजित किया था। ट्रेलब्लैजर्स और सुपरनोवाज के बीच हुआ उस प्रदर्शनी मैच में सुपरनोवाज की टीम को जीत मिली थी। ट्रेलब्लैजर्स की टीम में कप्तान स्मृति, झूलन गोस्वामी, सूजी बेट्स, हरलीन देयोल, शकीरा सेलमन के अलावा सोफी एक्लेस्टोन और स्टेफनी टेलर मौजूद हैं। वहीं सुपरनोवाज में हरनमनप्रीत कौर के अलावा अनुजा पाटिल, चमारी अट्टापट्टू, जेमिमा रोड्रिग्ज और सोफी डिवाइन जैसे टी 20 के विशेषज्ञ खिलाड़ी मौजूद हैं। जाहिर है दोनों के बीच कड़ा मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।

The ladies are warming-up ahead of the #WIPL season opener here at Jaipur.







Which team are you rooting for tonight? pic.twitter.com/OXxBk1sv1J

— IndianPremierLeague (@IPL) 6 May 2019