जयपुर। मिताली राज के नेतृत्व वाली वेलॉसिटी ने बुधवार को महिला टी20 चैलेंज टूर्नामेंट के तहत ट्रेलब्लेजर्स पर 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। ट्रेलब्लेजर्स को 112/6 पर रोकने के बाद वेलॉसिटी ने 12 गेंद शेष रहते 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।



लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेलॉसिटी की शुरुआत अच्छी नहीं रही जब दीप्ति शर्मा ने हेली मैथ्यूज (5) को बोल्ड किया। 15 वर्षीया शेफाली वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी कर 31 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाए। डेनियल वैट ने कप्तान मिताली राज के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। वैट 35 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने मिताली के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़े। वेदा कृष्णमूर्ति बगैर खाता खोले रन आउट हुई। मिताली राज (17) को दीप्ति शर्मा ने बोल्ड किया।

दीप्ति ने इसके दो गेंद बाद शिखा पांडे को बोल्ड कर दिया। दीप्ति ने इसी ओवर में तीसरा विकेट लिया जब उन्होंने एमिलिया केर को बोल्ड किया। एकतरफा नजर आ रहा मैच अचानक रोमांचक हो गया। इसके बाद सुरश्री प्रधान ने 2 रन बनाकर टीम को जीत दिलवा दी। दीप्ति शर्मा ने 14 रनों पर 4 विकेट लिए।

Trailblazers finish with 112/6 at the end of their 20 overs with @imharleenDeol starring with the bat, with 2-fors from Ekta Bisht and Amelia Kerr doing the job for Velocity. #WIPL pic.twitter.com/gKUshrreEA

