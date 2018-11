नई दिल्ली। भारत की स्टार महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। अब इतिहास रचने से वह सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। सेमीफाइनल में उन्होंने नॉर्थ कोरिया की किम हयांग को 5-0 से मात दी।

I had defeated her in final of last Asian Championship in Vietnam, so I was a little alert. That time I had beaten her in a one-sided match. Every boxer learns something, whether we win or lose we analyse about our weaknesses&strengths, about defence&attacking: Boxer MC Mary Kom pic.twitter.com/SlTZb8CPyt

