अहमदाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में तैयार हो रहा है। मोटेरा में ये क्रिकेट स्टेडियम 63 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है और करीब 700 करोड़ की लागत से बन रहा है। इस स्टेडियम में करीब एक लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकेंगे।

अहमदाबाद में बन रहा ये क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और कोलकाता के ईडन गार्डन्स से कई मायनों में बड़ा है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की निगरानी में इस स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। एसोसिएशन के उपाध्‍यक्ष परिमल नाथवानी ने ट्वीट करके स्टेडियम निर्माण की तस्वीरें साझा की। ट्वीट के साथ ही उन्होंने लिखा कि मोटेरा का ये स्टेडियम ऑस्‍ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्‍टेडियम से बड़ा होगा। ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके पूरा होने पर ये पूरे देश के लिए भी गर्व की बात होगी। नाथवानी ने ट्वीट में जो तस्वीरें साझा की हैं उसमें इस क्रिकेट स्टेडियम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।

