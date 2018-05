VIDEO: जीवा ने इस अंदाज में किया हरभजन की बेटी को बाय, निहारते रहे पापा धोनी

नई दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी ने हरभजन सिंह के साथ लंबे समय तक ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और आईपीएल में प्रतिद्वंदी के रूप में दस साल बिताने के बाद दोनों चेन्नई सुपर किंग्स में साथी बने। इन दोनों का परिवार भी इन खिलाड़ियों के साथ ट्रेवल करता है तो पूरा नजारा ही घर जैसा हो जाता है। धोनी के साथ पत्नी साक्षी और बेटी जीवा को तो कई बार स्टेडियम में चीयर करते हुए स्पॉट किया गया। आईपीएल में जीवा, भज्जी की बेटी हिनाया और सुरेश रैना की बेटी ग्रेसिया सोशल मीडिया पर छा गईं थी जब उनका साथ में घूमते, खेलते और अपने पापा को सपोर्ट करते हुए फोटोज वायरल हुए थे।

अब इन सबके बीच जीवा और हिनाया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिनाया बहुत ही प्यारे अंदाज में जीवा को गुड बाय कह रही है। हिनाया, जीवा को किस करके बाय करती हुई नजर आ रही है। वहीं सामने खड़े धोनी दोनों के इस प्यार भरे अंदाज को निहारते हुए दिख रहे हैं। वहां मौजूद सभी लोग उनकी क्यूटनेस को देखकर मुस्कुरा देते हैं। हिनाया अपनी मम्मी गीता की गोद में है।

बता दें कि आईपीएल 2018 में दो साल के बैन के बाद लौटी चेन्नई टीम का जलवा अभी भी बरकरार है। 13 मई को खेले गए मैच में चेन्नई ने हैदराबाद को 8 विकेट से मात दी और इसके साथ ही प्लेऑफ में भी अपनी जगह पक्की कर ली। चेन्नई ने अब तक 12 मैच खेले हैं। इनमें से 8 में जीत हासिल की है। 16 अंकों के साथ चेन्नई की टीम दूसरे पायदान पर है।

यहां देखें वीडियो :

Back in the #DenAwayFromDen! Saying bye to friends be like... #whistlepodu @msdhoni @harbhajan_singh 🦁💛 pic.twitter.com/S1QEDgO0xQ

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) 12 May 2018