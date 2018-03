Previous

रोज इस्तेमाल करते हैं ये शब्द, अब जानिए इनका फुल फॉर्म भी

संबंधित खबरें

मल्टीमीडिया डेस्क। क्या आप खुद को टेक फ्रीक मानते हैं? क्या आपको भी लगता है कि तकनीक से जुड़ी चीजों के बारे में आपको अच्छी जानकारी है? तो आपको हमारा आर्टिकल जरूरत पढ़ना चाहिए। यहां हम आपको तकनीक से जुड़े कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका आप रोज इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपको इन टर्म्स का फुल फॉर्म पता है?

जानिए कि इन टर्म्स को लेकर आपको कितना पता है।



PAN- पर्मानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number)

PDF- पोर्टेबल डाक्यूमेंट्स फॉर्मेट (Portable Document format)

SIM- सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (Subscriber Identity Module)

ATM- ऑटोमेटेड टेलर मशीन (Automated Teller Machine)

IFSC- इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (Indian Financial System Code)

Wi-Fi- वायरलेस फिडेलिटी (Wireless Fidelity)

GOOGLE- ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन ऑफ ओरियंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ (Global Organization Of Oriented Group Language Of Earth)

YAHOO- येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशस ऑरेकल (Yet Another Hierarchical Officious Oracle)

VIRUS- वाइरस इंफर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज (Vital Information Resources Under seize)

USB- यूनिवर्सिल सीरियल बस (Universal Serial Bus)

SIM- सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (subscriber identity module)

GPRS- जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (general packet radio service)

GPS - ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning system)

WINDOW- वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट(Wide Interactive Network Development for Office work Solution)

COMPUTER- कॉमन ओरियंटेड मशईन पटिकुलर्ली यूनाइटेड एंड यूस्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशन रीसर्च (Common Oriented Machine Particularly United and used under Technical and Educational Research)

UMTS- यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टम(Universal Mobile Telecommunications System)

AMOLED- एक्टिव मेट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड (Active-Matrix Organic Light-Emitting diode)

OLED- ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड (Organic Light-Emitting diode)

IMEI- इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (International Mobile Equipment Identity)

ESN- इलेक्टॉनिक सीरिल नंबर (Electronic Serial Number)







UPS- अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाई (Uninterruptible Power Supply)

HDMI- हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस (High Definition Multimedia Interface)

VPN- वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (Virtual Private Network)

APN- एक्सेस प्वाइंट नेम (Access Point Name)

LED- लाइट इमिटिंग डायोड (Light Emitting Diode)