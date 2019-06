Apple की एनुअल कॉन्फ्रेंस में आज होंगी कई घोषणाएं, मेहमानों को मिला यह खास गिफ्ट

कैलिफोर्निया। एप्पल की हर साल होने वाली वर्ल्डवाइड डेवेलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC) कैलीफोर्निया के सैन होजे में 3 जून यानी कि आज से शुरू हो रही है। यह इवेंट पांच दिनों तक चलेगा। उम्मीद है कि इस इवेंट में एप्पल iOS-13 और MacOS- 10.15 जैसे लेटेस्ट वर्जन को जारी करेगा। इसके साथ ही tvOS 13 और watchOS 6 के भी आने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी कोई नया हार्डवेयर भी लॉन्च कर सकती है। एप्पल के सीईओ टिम कुक भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। कंपनी ने इसमें भाग लेने आये मेहमानों का हर साल की तरह इस साल भी खास गिफ्ट देकर स्वागत किया है।

Today’s the day! Tune in at 10 a.m. PDT to stream the #WWDC19 keynote address at https://t.co/yLa2e4Xr2R. — Apple (@Apple) 31 May 2019

For you curious folks: the #WWDC19 jacket isn’t denim. Instead it’s a lightweight, reversible thing that comes in a variety of colours. One side is black, the other is packed with icons. Here’s yours truly acting as model 😛 pic.twitter.com/ekUC2duRzp — Paul Hudson (@twostraws) 2 June 2019

Swag बैग के साथ ये खास गिफ्ट



कंपनी ने आगंतुकों को रिवर्सेबल जैकेट, टी-शर्ट और मैग्नेटिक पिंस एक खास तरह के swag बैग में दिया है। जैकेट एक तरफ ब्लैक तो दूसरी ओर वाइट कलर में है जो दोनों तरफ से पहना जा सकता है। इसके बटन्स पे कॉन्फ्रेंस की खास तौर से ब्रांडिंग की गई है। इसका टी-शर्ट नेवी ब्लू कलर का है जिसमें आर्ट वर्क की गई है जो कांफ्रेंस के ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मैग्नेटिक पिन भी खास है। पिन का इस्तेमाल जैकेट में किया जा सकता है। इसके लिए आपको कही भी छेद नहीं करना होगा। जहां आपको बटन्स की जरुरत होगी यह मैग्नेटिक पिन वहां आसानी से बटन्स की कमी पूरी करेगा। इसपर भी कॉन्फ्रेंस की ब्रांडिंग की हुई है।

Badged, t-shirted, and jacketed! The #WWDC19 jackets are *so* cool this year! pic.twitter.com/OZ2lY1ISWL — Zach (@ WWDC) (@zachsimone) 2 June 2019